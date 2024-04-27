أمريكا تثمن التزام سيراليون بدعم وتنفيذ اتفاق الوحدة الوطنية لضمان السلام والاستقرار

/ ثمنت الولايات المتحدة الأمريكية التزام سيراليون بدعم وتنفيذ اتفاق الوحدة الوطنية لضمان السلام والاستقرار على المدى الطويل وتعزيز المؤسسات الديمقراطية في البلاد.

وقال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن - في بيان نشرته الخارجية الأمريكية، اليوم /السبت/ بمناسبة اليوم الوطني لسيراليون - "باعتبارنا شركاء وأصدقاء، بما في ذلك في مجلس الأمن الدولي، فإن رؤيتنا المشتركة لمستقبل مشرق لجميع مواطني سيراليون هي الدافع وراء رغبتنا في تمكين جميع أولئك الذين يعملون من أجل خلق مجتمع أكثر إنصافا وسلمية وشمولا".

وأضاف: "بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أتقدم بالتهنئة إلى شعب سيراليون بمناسبة الذكرى الـ63 عاما على استقلاله".. معربا عن تطلعه إلى تعميق الشراكة الوثيقة وتعزيز الأهداف المشتركة في العام المقبل.

