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السبت 27 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

خزينة الأهلي تنتعش بـ2 مليون دولار بعد التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا

الاهلي
الاهلي
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ضمن النادي الأهلي الحصول على مبلغ مالي كبير بعد التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الخامس على التوالي ورفم 17 في تاريخ الشياطين الحمر.

وتأهل الأهلي إلى نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما تعادل ذهابًا بدون أهداف.
وضمن الأهلي الحصول على 2 مليون دولار، وهي قيمة ما يحصل عليه وصيف دوري أبطال أفريقيا، وستصل غلى 4 مليون في حال التتويج باللقب للمرة الثانية على التوزالي ورقم 12 في تاريخه.
وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قرر في 2023 زيادة مكافآت بطولة دوري أبطال أفريقيا حيث يحصل البطل على 4 ملايين دولار، والوصيف على 2 مليون دولار، و1.2 مليون دولار للفرق التي تغادر من نصف النهائي، و900 ألف دولار حتى الدور ربع النهائي، و700 ألف دولار لدور المجموعات.

وضرب الأهلي موعدا ناريا مع الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوز الفريق التونسي على صن داونز الجنوب أفريقي.

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