بدء فعاليات دوري كأس الدكتور منصور حسن لكرة القدم بعلوم ذوي الاحتياجات الخاصة بني سويف

نظمت كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة جامعة بني سويف دوري كأس لكرة القدم الخماسية بين أقسام الكلية، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، وتحت إشراف الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وليد فاروق عميد الكلية والدكتورة أمل عبد الغني وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وأكد رئيس الجامعة، أهمية النشاط الرياضي في بناء الشخصية المتوازنة للطلاب، واكتشاف وتطوير مواهبهم، وتوظيف طاقات الطلاب فيما هو نافع ومثمر، فضلاً عن إكسابهم مهارات إضافية تساعدهم في حياتهم العملية والعلمية مثل تعزيز روح العمل الجماعي، وتنمية العمل بروح الفريق، بالإضافة إلى نشر الوعي والثقافة الرياضية بين الطلاب، والعناية والاهتمام بالطلاب الموهوبين، والعمل على الارتقاء بمستوياتهم الفنية.