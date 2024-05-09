وزير النقل يستقبل نظيرته الأردنية لبحث تدعيم التعاون المشترك

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، المهندسة وسام التهتموني وزيرة النقل الأردنية، بمقر وزارة النقل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.

في بداية اللقاء أكد وزير النقل عمق العلاقات التي تربط بين القيادة السياسية والحكومتين والشعبين الصديقين، مشيدا بالتعاون المشترك بين الجانبين في قطاع النقل ومنها شركة الجسر العربي للملاحة المملوكة لمصر والأردن والعراق والتي تجسد التعاون المثمر بين الدول الثلاثة وهو ما أكدته وزيرة النقل الأردنية، مشيرة إلى التعاون المشترك المثمر في مختلف قطاعات النقل.

واستعرض الجانبان آخر المستجدات الخاصة بمعدلات نقل البضائع والشاحنات عبر الخط العربي للنقل البري والبحري والذي يلعب أهمية كبيرة في نقل بضائع وتجارة الخليج والعراق والأردن إلى الدول الأوروبية والأمريكية مروراً بمصر، ونقل صادرات الدول الأوربية الى العراق ودول الخليج مرورا بمصر والأردن، كما تم التاكيد على اتخاذ كافة الإجراءات والآليات من الجانبين لضمان إنسيابية الحركة التجارية والنقل البيني بين الجانبين.

وبحث الجانبان رغبة الجانب الأردني الشقيق في التعاون في مجال تدريب عدد من الكوادر الفنية العاملة في مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني في معهد وردان للسكك الحديدية وهو ما رحب به وزير النقل المصري الذي وجه مسئولي الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات والآليات اللازمة لتسهيل ونجاح تدريب الكوادر الأردنية بالمعهد والذي يعد أحد أهم المعاهد التدريبية والتعليمية العملاقة في مجال السكك الحديدية.