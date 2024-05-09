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الخميس 09 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

12 مايو.. اليوم التعريفي بمنح المهنيين والأكاديميين في مجالات دراسات وخدمات الإعاقة بجامعة بني سويف

رئيس جامعه بني سويف
رئيس جامعه بني سويف
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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، تنظيم اليوم التعريفي بمنح المهنيين والأكاديميين في مجالات دراسات وخدمات الإعاقة الأحد المقبل، لإتاحة الفرص الدراسية وإجراء البحوث في العديد من المجالات العلمية والأدبية في الولايات المتحدة الأمريكية على مستوي الماجستير والدكتوراه وما بعدها.

وجاء ذلك بالتعاون مع هيئة فولبرايت مصر، وتحت إشراف الدكتور طارق على نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة عبير سيد معوض مدير مركز تطوير الأداء الجامعي، والدكتورة إيمان جاد قنديل مدير مكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية.

وأكد رئيس الجامعة، على أهمية المنح المقدمة من هيئة فولبرايت في تعزيز منظومة البحث العلمي من خلال تمكين الباحثين من الحصول على درجات علمية دولية من جامعات أمريكية مرموقة،  وتشجيع كافة الباحثين على التقدم للحصول على المنح الممولة من الهيئة فى العديد من المجالات.

وأوضح أن الجامعة تسعى دائما لنشر كافة المنح المقدمة من الهيئة لدعم أعضاء المجتمع الجامعي على مستوى كافة التخصصات.

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