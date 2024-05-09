افتتاح حديقة أونيو وانتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا أبرز أحداث 9 مايو

يمر علينا اليوم الخميس الموافق 9 شهر مايو العديد من الأحداث التاريخية والفنية والسياسية ومن أبرزها:

في عام 1876 تم افتتاح حديقة أوينو في طوكيو، وهي تعتبر أول حديقة عامة في اليابان.

وفي عام 1927 - نقل عاصمة أستراليا إلى مدينة كانبرا بدلًا من ملبورن.

وفي عام 1941 - الغواصة الألمانية «U-110» تقع بيد القوات البريطانية، وأدى ذلك لحصول الإنجليز على جهاز الشفرة الألماني مما مكن الحلفاء من فك الشفرة الألمانية.

وفي عام 1945 انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية ،جلاء ألمانيا عن تشيكوسلوفاكيا وإعلان الجمهورية فيها.

الإعلان عن استقلال إيطاليا بعد الحرب العالمية الثانية.

وفي عام 1946 - الملك فيكتور عمانويل الثالث يتنازل عن عرش إيطاليا لإبنه أومبرتو الثاني.

وفي عام 1947 - الإعلان عن استقلال رومانيا.

وفي عام 1955 - ألمانيا الغربية تنضم إلى حلف شمال الأطلسي .

وفي عام 1974 - زلزال في شبه جزيرة إزو اليابانية يودي بحياة 30 شخصًا.

وفي عام 1978 - منظمة الألوية الحمراء تعدم رئيس وزراء إيطاليا الأسبق ألدو مورو المحتجز لديها منذ أن خطفته في 16 مارس.

وفي عام 1994 - الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا يصبح أول رئيس أفريقي لجمهورية جنوب أفريقيا.

وفي عام 2004 - الرئيس الشيشاني الموالي لروسيا أحمد قديروف يلقى حتفه إثر انفجار في ملعب لكرة القدم.

2015 -محكمة مصرية تصدر حكم بالسجن المشدد 3 سنوات ضد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونجليه في قضية قصور الرئاسة.

مُنظمة الصحة العالميَّة أعلنت أنَّ ليبيريا قد أصبحت خالية تمامًا من فيروس الإيبولا.

2018 - وفاة أكثر من 45 شخصا وإصابة المئات بسبب فيضان ضرب مقاطعة ناكورو في كينيا.

المواليد

كما يمر علينا اليوم الخميس ميلاد العديد من الشخصيات البارزة ومنها

في عام 1147 ولد ميناموتو نو يوريتومو، قائد ياباني.

وفى عام 1882 ولد محمد رفعت، قارئ مصري.

وفي عام 1907 - بالدور فون شيراخ، رئيس منظمة شباب هتلر.

وفى عام من1927 - مانفرد أيغن، عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1967.

1930 - خليفة التليسي، أديب وشاعر ليبي.

1933 - جمال ميرصادقي، روائي وكاتب قصصي إيراني.

1935 - روجر هارجريفز مؤلف ورسام إنجليزي.

1938 - تشارلز سيميك، شاعر أمريكي.

1940 - جيمس بروكس، مخرج أمريكي.

1945 -جمال الغيطاني، روائي مصري.

كانديس بيرغن، ممثلة سويدية.

يوكيا أمانو، دبلوماسي ياباني ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

1952 - زدينيك نيهودا، لاعب كرة قدم تشيكوسلوفاكي.

ماسيمو باتشي، لاعب كرة قدم إيطالي.

أحمد هارون، ممثل مصري.

1979 - روزاريو دوسن، ممثلة أمريكية.

1981 - محمد ممدوح، ممثل مصري.

1982 - حسام أبو صالح، لاعب كرة قدم فلسطيني.

1983 -لياندرو رينودو، لاعب كرة قدم إيطالي، جيلس مولر، لاعب كرة مضرب لوكسمبورغي.

1988 - فيليكس باستيانز، لاعب كرة قدم ألماني.

1990 - دييغو مارينيو، لاعب كرة قدم إسباني.

الوفيات

كما يصادف اليوم وفاة العديد من الشخصيات البارزة ومنها :

في عام 1791 وفاة عبد الوهاب بن محمد الفيروز، فقيه حنبلي وكاتب ديني سعودي.

وفي عام 1805 وفاة فريدرخ شيلر، شاعر ألماني.

1810 - بنيامين لينكون، ضابط أمريكي في حرب الاستقلال.

1850 - لويس جوزيف غي ـ لوساك، عالم فيزياء وكيمياء فرنسي.

1931 - ألبرت ميكلسون، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1907.

1950 - محمد رفعت، قارئ مصري.

وفي عام 1978 وفاة ألدو مورو، رئيس وزراء إيطاليا.

2005 - معروف رفيق محمود، شاعر فلسطيني.

2018 - خديجة الحديثي، عالمة لغة عربية عراقية.

في عام 2020 وفاة بديعة بنت علي بن الحسين، أميرة عراقية، أحمد الكرد، فاعل خير وإمام وسياسي فلسطيني.