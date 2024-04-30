إحالة عاطل للجنايات في حيازة سلاح ناري والشروع بقتل سائق توك توك

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة بإحالة عاطل للجنايات بتهم حيازة سلاح ناري والشروع في قتل "توك توك" بمنطقة المرج.

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد سقوط مصاب بمشاجرة بمنطقة المرج وبانتقال لمحل البلاغ وعمل للتحريات اللأزمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم

وبإعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن ضبط المتهم بتفتيشه عثر بحوزته علي سلاح نارى.

واعترف بحيازة السلاح الناري بغرض التشاجر واصابه سائق توك توك اثر نشوب مشاداة كلامية بينهما لخلافات سابقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.