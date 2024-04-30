ads
الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

إحالة عاطل للجنايات في حيازة سلاح ناري والشروع بقتل سائق توك توك

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة بإحالة عاطل للجنايات بتهم حيازة سلاح ناري والشروع في قتل  "توك توك" بمنطقة المرج.

كانت  أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد سقوط مصاب بمشاجرة بمنطقة المرج وبانتقال لمحل البلاغ وعمل للتحريات اللأزمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم

وبإعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن ضبط المتهم بتفتيشه عثر بحوزته علي  سلاح نارى.

واعترف بحيازة السلاح الناري بغرض التشاجر  واصابه سائق توك توك  اثر  نشوب مشاداة كلامية بينهما لخلافات  سابقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اصابة سائق توك توك إحالة عاطل للجنايات الشروع في قتل السلاح النارى