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الثلاثاء 30 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

بالفيديو| أستاذ اقتصاديات الصحة يجيب عن أهم التساؤلات حول لقاح أسترازينيكا

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قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن شركة أسترازينيكا كانت قد أعلنت أن اللقاح له آثار جابية نادرة، وهذا ليس بجديد.
وأضاف إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، “مفيش ضرر على اللى تلقى اللقاح من سنة أو سنتين، كمان أن أي لقاح يتم استخدامه بيكون في احتياطات لازمة بشأنه خاصة بعد ما تم تناوله من الشركة بشأن حالات نادرة وحدوث ما يعرف بتجلط الدم مع متلازمة نقص الصفائح، وأن لقاحات كورونا التي تم استخدامها إبان فترة ظهور وباء الفيروس قد ساهمت بشكل كبير في الحد من الوفيات”.

وتابع الدكتور عنان قائلا:" لو مكنش في لقاح كان من الممكن أن يؤدي إلى وفاة 50 مليون تقريبا، خلاف الوفيات التي حدثت مع ظهور فيروس كورونا، موضحا أنه لقاح أسترازينيكا، فهناك ما يسمى ما يسمى بحسابات المخاطر والمنفعة، ودائما ما يتم الرجوع إلى ذلك مع استخدام اللقاحات.
وأشار الدكتور إسلام عنان، إلى أن الاستفادة من اللقاحات تتغطى على الآثار الجانبية للقاح وهي قد تكون موجودة وأيضا تكون نادرة.

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