مجلس جامعة طنطا يشيد بالزيادة في أعداد الطلاب الوافدين بالكليات

استعرض مجلس جامعة طنطا اليوم الثلاثاء، الإنجاز غير المسبوق الذي حققته الجامعة في زيادة أعداد الطلاب الوافدين بكليات الجامعة، حيث تجاوز عدد المقبولين للعام 2023 /2024، 1100 طالب جديد، الأمر الذي يؤدى إلى زيادة حصيلة الدولة من العملة الأجنبية، وزيادة حصيلة الجامعة من الموارد الذاتية، حيث حققت الجامعة ما يقرب من 6 مليون دولار، وذلك في إطار دور جامعة طنطا في دعم الاقتصاد الوطني، بما يقرب من 300 مليون جنيه مصري.

قدم رئيس الجامعة التهنئة لعمداء الكليات ووكلائها ومنسوبي الجامعة لتحقيق هذا الإنجاز، مثمنا جهودهم الدؤوبة ودورهم في تحقيق هذا الانجاز، موجهاً بضرورة مواصلة بذل المزيد الجهود لزيادة أعداد الطلاب الوافدين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وعمداء الكليات، والمستشار خيري عمارة المستشار القانوني للجامعة، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.