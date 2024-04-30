أوباما ينتظم في تدريبات الزمالك

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، مشاركة يوسف إبراهيم "أوباما"صانع ألعاب الأبيض بشكل كامل، استعداداً لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض "أوباما" الحصة التأهيلية والبدنية بجانب الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية بشكل كامل وطبيعي بعد الاطمئنان على حالته في ظل الإصابة التي كان يعاني منها في وقت سابق، وهي عبارة عن كسر في الفك خضع بسببها لعملية جراحية.

وقام الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق بمتابعة" أوباما" خلال المشاركة في التدريبات، وتم الاطمئنان على حالته، والتأكد من جاهزيته بالشكل الأمثل من الناحية الطبية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة البنك الأهلي المقرر لها يوم الخميس المقبل في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.