محافظ مطروح يتابع الالتزام بتعريفة الأجرة الجديدة

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، عدد من مواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود بمدينة الضبعة مرسى مطروح؛ للاطمئنان من السائقين والركاب على الالتزام بتعريفة الأجرة الجديدة، وقيام إدارة المواقف بتركيب لافتات بالتعريفة الجديدة والمتابعة المستمرة لعدم وجود أى شكاوى أو تجاوزات مع تلقي أى شكاوى أو بلاغات على مدار الساعة.

محافظ مطروح يتفقد موقف سيارات الأجرة بمدينة الضبعة

أجرى محافظ مطروح يرافقه الدكتور عماد الدين عبد الله رئيس مدينة الضبعة، جولة تفقدية لمتابعة انتظام العمل داخل مواقف الأجرة بالمدينة، والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة والتي أعلنت عنها محافظة مطروح صباح اليوم، كذلك تفقد إحدى محطات الوقود مع الالتزام بتسعيرة البنزين والسولار، عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.



محافظ مطروح يتفقد موقف سيارات الأجرة شرق مدينة مرسى مطروح

كما تفقد محافظ مطروح، موقف سيارات الأجرة بالكيلو ٢، يرافقه العميد حسن الحو مدير إدارة مرور مطروح، والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، والمهندس محمد القط مدير المواقف، والمهندسة هند مساعد مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية، ومباحث المرور.



شعيب يشدد على ضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة

وفي حواره مع السائقين شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة والتي تم وضعها لتتناسب مع الأسعار الجديدة للوقود، بما لا يتعارض مع مصلحة السائق والركاب في ذات الوقت، والتشديد على التزام السائقين بتعريفة الأجرة والاستماع للمواطنين والاطمئنان على عدم أى تجاوزات أو مغالاة في تعريفة الأجرة المقررة، وعدم السماح في تجاوزها والإبلاغ الفوري في حال مخالفة السائق لذلك من خلال التواصل على غرفة عمليات المحافظة 0464933158 مع متابعة الانتهاء من تعليق بنرات موضح بها التعريفة الجديدة، والانتهاء من وضع الملصق الخاص بتعريفة الأجرة على الزجاج الأمامي لسيارات الأجرة؛ وفقاً للزيادات الجديدة وعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة.



كما وجه محافظ مطروح مديرية التموين بالمتابعة المستمرة لتوفير كميات الوقود بأنواعه المختلفة داخل محطات الوقود المنتشرة في أرجاء المحافظة، وكذلك توافر اسطوانات الغاز.

يذكر أنه قد تم الإعلان عن أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية بمحافظة مطروح، حيث نص القرار على زيادة تعريفة الركوب لوسائل المواصلات لجميع الخطوط الداخلية بالمحافظة والخارجية بين المحافظات بما يتناسب مع الزيادة المقررة، بمايتراوح بين 15 ٪ لسيارات الأجرة و10 ٪ لأجرة التاكسى.

محافظ مطروح يتابع الالتزام بتعريفة الأجرة الجديدة

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