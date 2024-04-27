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السبت 27 أبريل 2024
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فضائيات

6 شاحنات وقود تدخل غزة عبر معبر رفح (فيديو)

شاحنات المساعدات
شاحنات المساعدات
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قال أيمن عماد، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من أمام معبر رفح البري، إن 6 شاحنات وقود دخلت إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح اليوم السبت، مشيرًا إلى أن عراقيل الاحتلال الإسرائيلي عادت مجددًا.

وأضاف أنه رغم التقارير والتحذيرات الأممية التي أكدت أن 70% من سكان قطاع غزة يواجهون شبح المجاعة والموت، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي لا زال يعرقل دخول سيارات المساعدات الإنسانية.

وأشار "عماد" إلى أن اليوم هو عطلة رسمية في إسرائيل، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على آلية دخول الشاحنات لقطاع غزة، ومن ثمَّ، زيادة معاناة سكان القطاع.

وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن مصر استطاعت منذ بداية شهر أبريل إدخال أكثر من 1000 مُصاب من قطاع غزة، على الرغم من وجود عراقيل من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

الاحتلال الإسرائيلي المساعدات الإنسانية شاحنات وقود قطاع غزة عبر معبر رفح