رئيس المنطقة الأزهرية بالغربية يشيد بانتظام امتحانات النقل الثانوي والقراءات (صور)

اختتمت منطقة الغربية الأزهرية، اليوم الخميس، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب النقل الثانوي والقراءات.

وأشاد فضيلة الشيخ عبداللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، بالانتظام والاستقرار الذي ساد فعاليات سير امتحانات نهاية العام للنقل الثانوي، بجميع اللجان، دون رصد أية شكاوى تتعلق بالأسئلة.

وتفقد فضيلته لجان معاهد فتيات وبنين شوبر الثانوي، فتيات وبنين محلة منوف، بنين كفر الشيخ سليم، فتيات القراءات التابعين لإدارة طنطا التعليمية.

وأدى طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العلمي والأدبي، امتحانات اليوم الختامي في مواد "الأدب والنصوص والمطالعة، والثقافة الإسلامية، والعروض والقافية، الجبر"، فيما أدى طلاب النقل للصفين الأول والثاني «قراءات» لمرحلة التخصص ختام الامتحانات للدور الأول بمادتي "الأدب والنصوص، ورسم القرآن الكريم".

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