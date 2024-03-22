نائب محافظ البحيرة تتفقد مجمع مواقف دمنهور لمتابعة التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة

أجرت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة واللواء محمد شوقى بدر، السكرتير العام للمحافظة جولة تفقدية داخل مجمع المواقف بدمنهور للوقوف على مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وإنتظام سير العمل بالموقف وعدم وجود أى معوقات، وذلك بحضور اللواء عبد المنعم السبيعى، المدير التنفيذى لمشروع المواقف ومحمدكجك - رئيس مركز ومدينة دمنهور، بالتزامن مع الإعلان عن الأسعار الجديدة للمواد البترولية التى أقرتها اليوم وزارة البترول.

نائب محافظ البحيرة تتابع سير العمل بمجمع دمنهور

والتقت نائب محافظ البحيرة بعدد من الركاب داخل مجمع المواقف واطمئنت منهم على حسن سير العمل وعدم وجود أى معوقات وعدم زيادة السائقين لتعريفة الركوب الجديدة المقررة بجميع الخطوط .

وشددت بلبع على إستمرار متابعة إنتظام سير العمل بالموقف على جميع الخطوط والتواجد دورياً علي مدار اليوم لمتابعة مدى إلتزام السائقين بالتعريفة المقررة وخطوط السير بعد تحريك أسعار الوقود وإتخاذ عقوبات رادعة حيال المخالفين والتعامل بقوة القانون مع أي سائق يمتنع عن تحميل المواطنين أو يغالى في الأسعار ويقوم بمضاعفة التسعيرة مع إستمرار التواصل مع المواطنين وتكثيف الحملات المرورية.

وأعلنت محافظة البحيرة، عن تعريفة ركوب المواصلات بقرى ومركز المحافظة، بعد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية، رفع سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية.

تعريفة ركوب السيارات بمجمع مواقف دمنهور

وحصلت " البوابة نيوز"، على تعريفة ركوب السيارات بمجمع مواقف دمنهور، وهي كالتالي:

دمنهور - القاهرة 42.50 جنيهًأ.

دمنهور - الإسكندرية 17 جنيهًا.

دمنهور - طنطا 17.50 جنيهًا.

دمنهور - كفر الدوار 10 جنيهات.

دمنهور - أبو حمص 6.50 جنيه.

دمنهور - مركز بدر 18 جنيهًا.

دمنهور كوم حمادة 11 جنيهًا.

دمنهور الدلنجات 9 جنيهات.

دمنهور - إيتاي البارود 9 جنيهات.

دمنهور المحمودية 9 جنيهات.

دمنهور - إدكو 11 جنيهًا.

دمنهور - إدفينا 11 جنيهًا.

دمنهور - دسوق 8 جنيهات.

دمنهور - رشيد 17 جنيهات.

دمنهور - حوش عيسي 9 جنيهات.

دمنهور - النوبارية 19 جنيهًا.

دمنهور أبو المطامير 11 جنيهًا.

أجرة السرفيس لجميع الخطوط داخل مدينة دمنهور 3 جنيهات.