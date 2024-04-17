تخفيض أسعار الخبز بجنوب سيناء خلال لقاء الغرفة التجارية بأصحاب المخابز بشرم الشيخ

نظمت الغرفة التجارية المصرية لمحافظة جنوب سيناء برئاسة محمد وحيد اجتماعا مع أصحاب المخابز والأفران بشرم الشيخ وذلك بنادي شرم الشيخ الرياضي لمناقشة أسعار الخبز ودراسة المطلوب بناءًا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتخفيف العبء عن المواطنين وتنفيذا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء في تخفيض الأسعار وبتوجيهات من اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء بشأن الإعداد ومناقشة الاسعار تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وذلك بحضور كلا من الدكتور حاتم السيد النائب الأول لرئيس الغرفة، ومحمد حامد امين صندوق الغرفة التجارية

وفي البداية رحب رئيس الغرفه التجاريه بالتجار أصحاب المخابز والأفران وأكد لهم أن سعر الخبز السياحي يعد خفضه من الموضوعات التي تحظى ببحث واهتمام عدد كبير من مواطني جنوب سيناء نظرا لأن الخبز من السلع الأساسية.

وأكد دكتور حاتم السيد بأن أسعار الخبز بدأت في الانخفاض بعد تراجع سعر الدقيق في الأسواق.

وأوضح محمد حامد أن هذا الأمر يشير إلى نتائج إيجابية لصالح المواطن الذي يستهلك الخبز.

وفي النهاية تم التوافق علي خفض اسعار الخبز كالتالي:-

سعر رغيف فينو 50-60. جرام 6 بسعر 10جنيه،بدلا من 5 بسعر 10

رغيف شامى 40-45 جرام بقيمه. 1جنيه بدلا من 1.25

رغيف بلدى 40-45 جرام ١جنيه بدلا من 1.25.

ووجه رئيس الغرفه الشكر لأصحاب المخابز والأفران علي تلبية الدعوه والحضور وتكاتفهم مع الدولة من أجل تخفيف العبء عن كاهل مواطني جنوب سيناء وجاري التنسيق لعقد اجتماع مع أصحاب المخابز والأفران بجميع مدن المحافظة.