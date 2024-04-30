الكلاسيكو السعودي.. الهلال والاتحاد في حضرة كأس خادم الحرمين

تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية، فى تمام التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، نحو ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة الملك عبدالله الرياضية، لمتابعة الكلاسيكو الذى يجمع بين الاتحاد، المحترف ضمن صفوفه أحمد حجازي لاعب المنتخب الوطني، والهلال، ضمن منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويخوض فريق الهلال تلك المباراة مرتفعًا معنوياً، في ظل الأفضلية التي يتمتع بها على حساب الاتحاد في الفترة الأخيرة، وأصبح "الأزرق" بعبًا.

وعلى الجانب الآخر يدخل الاتحاد المواجهة وهو في موقف صعب، حيث يخوض مباراة ستكون للتاريخ، في ظل 6 مواجهات متتالية جمعته بالهلال وخسرها جميعا، خلال هذا الموسم.

حيث تأهل الهلال على حساب الاتحاد لنصف نهائي أبطال آسيا، بالفوز ذهابًا وإيابًا بهدفين دون رد، وفى دورى روشن فاز فى الدور الأول بـ 4-3، وفى الدور الثانى 3-1.

كما فاز الهلال على الاتحاد في ربع نهائي البطولة العربية "كأس الملك سلمان" بنتيجة 3-1، كما حصد "الزعيم" لقب السوبر السعودي بالفوز على الاتحاد بأربعة أهداف لهدف.

بينما يتسلح الاتحاد بتاريخ مميز أمام الهلال في كأس الملك، وهو ما يبشره بالثأر من "الزعيم" والتفوق عليه، بعد سلسلة من النتائج السيئة هذا الموسم.