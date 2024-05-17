متابعة جاهزية اللجان بتعليم الجيزة استعدادا للشهادة الإعدادية

نظم أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة جولة تفقدية للتأكد من جاهزية لجان امتحان الشهادة الإعدادية التى تنطلق غدا السبت .



تفقد سلومة لجان الامتحانات بإدارات الوراق والعجوزة والدقى وشمال والهرم وجنوب حيث تابع مدى جاهزية اللجان وكذلك حسن التنظيم فيها ومدى جاهزية حجرات الكنترولات والنظافة العامة باللجان وخاصة دورات المياه والإجراءات الوقائية والاحترازية بها حفاظا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب

وأكد على الجدية والانضباط فترة سير العملية الامتحانية والإبلاغ عن أية احتياجات للجان لتوفيرها بأقصى سرعة ممكنة وتوفير أقصى درجات الراحة والهدوء لأبنائنا الطلاب أثناء أداء الامتحانات وتواجد الزائرة الصحية بجميع اللجان للتدخل الفورى فى حالة الطوارئ.



كانت قد أنهت جميع الإدارات التعليمية استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي .

ووجه سلومة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتطهير المدارس لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب مشيراً إلي أن عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بلغ (١٩١٠٦٨) طالبا وطالبة يؤدون امتحاناتهم أمام (٦٩٧) لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية بالإضافة إلى لجنة ٥٧٣٥٧ .

فى سياق متصل تابع سلومة مجموعات الدعم المدرسى بمدارس اليسر الإعدادية بنات بالمنيب التابعة لإدارة جنوب التعليمية.