موسكو: الغرب "يلعب بالنار" بدعم أوكرانيا بالأسلحة

حذرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، من أن الغرب يلعب بالنار بالسماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ وأسلحة غربية لضرب روسيا، مضيفة أن موسكو لن تترك مثل هذا الإجراء دون رد، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنها: "رأت يد الولايات المتحدة وبريطانيا وراء سلسلة الهجمات الأخيرة،" وألقت باللوم على واشنطن ولندن في تصعيد الصراع من خلال السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى وأسلحة ثقيلة كانت قد زودتها بها لضرب أهداف روسية.

وأضافت: "مرة أخرى، نود أن نحذر بشكل لا لبس فيه واشنطن ولندن وبروكسل وعواصم غربية أخرى، وكذلك كييف، الخاضعة لسيطرتهم، من أنهم يلعبون بالنار. روسيا لن تترك مثل هذه التعديات على اراضيها دون رد."