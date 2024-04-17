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الأربعاء 17 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

بتكلفة 15 مليون جنيه.. محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير مستشفى دكرنس

محافظ الدقهلية يتفقد
محافظ الدقهلية يتفقد اعمال تطوير مستشفى دكرنس
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تفقد محافظ الدقهلية يرافقه اللواء خالد عيد، مدير جهاز المخابرات العامة لمنطقة شرق الدلتا وبحضور الدكتورة امال بركات رئيس مركز ومدينة دكرنس والدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أعمال التطوير الجارية بمستشفى دكرنس العام بمبنى "عمران" بتكلفة اجمالية قدرها 15 مليون جنيه لتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير مستشفى دكرنس:

وقال  محافظ الدقهلية: هدفنا جميعا هو الارتقاء بمستوي الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من جميع روافد الخدمة الطبية بنطاق المحافظة لتظل الدقهلية عاصمة مصر الطبية. 

وتابع المحافظ:" أثق في الكوادر الطبية العاملة وهيئات التمريض بالمستشفيات بنطاق محافظة الدقهلية واثمن جهودهم المبذولة من أجل تقديم خدمة متميزة للمواطنين".

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