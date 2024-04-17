علق الدكتور علي توفيق، نقيب أطباء الدقهلية، على واقعة اتهام طبيب مقيم بقيم الأنف والأذن، مدير مستشفى الجامعة الرئيسي بالتعدي عليه بالضرب واحتجازه، مشيرًا الى انه فور تلقيه الخبر توجه للجامعة والتقى الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، برفقة الطبيب المعتدى عليه ووالده، بحضور الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب.

نقابة أطباء الدقهلية تُعلق على واقعة تعدي مدير مستشفى على طبيب

وأوضح نقيب الأطباء ان الطبيب سرد تفاصيل الواقعة التي حدثت في مكتب مدير مستشفى المنصورة الجامعي وشهادة والده وأمر رئيس الجامعة بفتح تحقيق عاجل حول الواقعة من خلال الشئون القانونية بكلية الطب وأن ترفع نتيجته إليه بشكل مباشر». وأبدى نقيب أطباء الدقهلية، استعداده لفتح تحقيق عاجل بنقابة الأطباء بالدقهلية واتخاذ اللازم حيال الواقعة.

وأكد توفيق أنه لا تهاون في حقوق الأطباء ولا مساس بكرامتهم، وفي حال ثبوت الواقعة بعد انتهاء التحقيقات سيتم اتخاذ اللازم طبقا للوائح أداب المهنة.

وأشار نقيب أطباء الدقهلية إلى أن التحقيق جار ولكن واقعة سحب الهواتف والاحتجاز داخل مكتب مدير المستشفى حال حدوثها سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

كان أحمد عصام طبيب مقيم بالمستشفى، قد تقدم بشكوى رسمية لرئيس الجامعة، حول واقعة استدعائه من قبل أفراد الأمن لمقابلة مدير مستشفى الجامعة وفور وصوله طلبت السكرتارية هواتفه المحمولة ومنع اصطحابها خلال لقائه بمدير المستشفى، لافتا أنه فور دخوله تم احتجازه والاعتداء عليه وطرده من المكتب وملاحقته بعد خروجه عند تحدثه مع والده عبر الهاتف وسحب الهاتف مرة أخرى وسبه ووالده.

ونفى الدكتور حسام غازي، مدير مستشفى المنصورة الجامعي حدوث الواقعة مشيرا الى انه استاذ جامعي وعضو هيئة تدريس بكلية الطب ولا يمكن ان يقوم بتلك الأفعال الخارجة عن القانون.

واضاف ان الطبيب الذي تقدم بالشكوى دائم افتعال المشكلات وسبق له وان قام بالادعاء لدى سكرتارية قسم الجراحة منذ فترة بان يمحى له الغياب بناء على توصية مني بذلك من أجل ان يحضر امتحان مادة "الجراحة" ورغم ان ذلك لم يحدث مني اطلاقا لم توجه له النقد، ووجهت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك الواقعة لمنع تكرارها.