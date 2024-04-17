تقدم طبيب مقيم بقسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى جامعة المنصورة الرئيسي بمحافظة الدقهلية، بمذكرة للدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور أشرف شومة، عميد كلية الطب، اتهم فيها الدكتور حسام غازي، مدير مستشفى المنصورة الجامعي بالتعدي عليه بالضرب داخل مكتبه.

طبيب يتهم مدير مستشفى المنصورة الجامعي بالتعدي عليه بالضرب:

وقال الطبيب أحمد عصام، طبيب مقيم بالمستشفى، انه فوجئ خلال مباشرة عمله بقسم الأنف والأذن والحنجرة بأحد أفراد الأمن يطلب سرعة حضوره الى مكتب مدير المستشفى وفور وصوله طلبت السكرتارية هواتفه المحمولة ومنع اصطحابها خلال لقائه بمدير المستشفى

وأضاف فوجئت بمدير المستشفى فور دخولي يوجه لي السباب ويعتدي علي بالضرب وحاولت التعرف على اسباب ذلك لكن قام بطردي من مكتبه بعد التعدي علي.

واشار الى انه فور خروجه قام بالاتصال بوالده بعد ان تحصل على هاتفه المحمول من مكتب السكرتارية ليفاجئ بمدير المستشفى يخرج مرة أخرى ويقوم بسحب الهاتف وتوجيه السباب لي مع والدي الذي طالبه بالهدوء الا انه اغلق الهاتف فى وجه والدي.

واكد انه توجه الى مكتب رئيس جامعة المنصورة الدكتور شريف يوسف خاطر، لتحرير مذكرة للتحقيق فى الواقعة وتحرير محضر بنقطة شرطة المستشفى لإتخاذالإجراءات القانونية.

من جانبه نفي الدكتور حسام غازي، مدير مستشفى المنصورة الجامعي حدوث الواقعة مشيرا الى انه استاذ جامعي وعضو هيئة تدريس بكلية الطب ولا يمكن ان يقوم بتلك الأفعال الخارجة عن القانون.

واضاف ان الطبيب الذي تقدم بالشكوى دائم افتعال المشكلات وسبق له وان قام بالادعاء لدى سكرتارية قسم الجراحة منذ فترة بان يمحى له الغياب بناء على توصية مني بذلك من أجل ان يحضر امتحان مادة "الجراحة" ورغم ان ذلك لم يحدث مني اطلاقا لم توجه له النقد، ووجهت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك الواقعة لمنع تكرارها.