فاجأ الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة قطاع الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة خلال عطلة عيد الفطر المبارك، في زيارة مفاجئة أجراها اليوم الأحد، للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمترددين ومتابعة سير العمل بها.

جولة مفاجئة لرئيس جامعة المنصورة بالمستشفيات والمراكز الطبية



شملت الجولة زيارة مستشفيات الباطنة التخصصي، الأطفال الجامعي، الطوارئ يرافقه الدكتور الشعراوي كمال موسى، المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية.

وتفقد خاطر خلال الجولة الخدمات الطبية الطارئة بأقسام الاستقبال بمستشفى الباطنة والأطفال الجامعي، كما تفقد الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمصابين باستقبال مستشفى الطوارئ.

وأجرى خاطر حوارًا مع عدد من المرضى وذويهم للتعرف على المشكلات خلال تواجدهم بالمستشفى، كما أجرى حوارًا مع الأطباء والطواقم الطبية للتعرف على المشكلات والمعوقات التي تواجههم أثناء تقديم الخدمة الطبية.

خاطر: الدولى تولي اهتمام كبير بملف الخدمات الصحية:

وأكد رئيس جامعة المنصورة، أن إدارة الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات والمراكز الطبية للمواطنين، تنفيذًا لخطط ورؤية الدولة المصرية في الاهتمام بصحة المواطن المصري من خلال تطوير وتحسين المنظومة الطبية في مصر، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به جامعة المنصورة في خدمة المجتمع من خلال حرصها على تقديم أفضل خدمات طبية متخصصة ومتكاملة في دلتا مصر.

رئيس جامعة المنصورة يشدد على تواجد أعضاء هيئة التدريس على رأس العمل بالمستشفيات

حث رئيس جامعة المنصورة، أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب ومعاونيهم التواجد على رأس العمل حسب الجداول المعلنة والمعتمدة مشددًا على محاسبة أي مقصر في أداء عمله.

تمت الجولة بحضور الدكتور حازم حكيم مدير مستشفى الباطنة التخصصي، الدكتور أشرف الشرقاوي مدير مستشفى الأطفال الجامعي، الدكتور أمير فكرى مدير مستشفى الطوارئ.

طوارئ بمستشفيات جامعة المنصورة خلال أيام عيد الفطر:

يذكر أنه قد جرى التوجيه لكافة المستشفيات الجامعية و المراكز الطبية المتخصصة بالجامعة برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات خلال عيد الفطر ، والالتزام بتواجد الطواقم الطبية في أقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة طبقا للجداول المعتمدة سالفا، و كذلك توافر الأدوية و المُستلزمات والتجهيزات الطبية، و التأكد من جاهزية بنوك الدم لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين، والتعامل مع مختلف الحالات المُترددة على المستشفيات بكفاءة عالية.

رئيس جامعة المنصورة يجري جولة مفاجئة بالمستشفيات

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