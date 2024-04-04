مستشفى المنصورة الجامعي تحصل على اعتماد الأيزو في 4 قطاعات

حصلت مستشفى المنصورة الجامعى بمحافظة الدقهلية، على ٤ شهادات من المنظمة الدولية للمعايير ( ISO ) في قطاعات إدارة الجودة الشاملة والإدارة البيئية و الصحة و السلامة المهنية وسلامة الغذاء لتعد أول مستشفى جامعي يحصل على شهادات الايزو( ISO 14001:2015

Environmental Management Systems ,

ISO 9001:2015

Quality management systems,

ISO 45001:2018

Occupational health and safety management (OH&S) ,

ISO 2200:2018

Food safety management )

حصول مستشفى المنصورة الجامعى على اعتماد الأيزو:

جاء ذلك الإعتماد عقب زيارات الجهة المانحة للمستشفى وإجراء جولة مكثفة للمراجعة بجميع الأقسام الإدارية والطبية والهندسية للتأكد من قيام جميع الوحدات باتباع قواعد وإجراءات الجودة المطلوبة، وتعليمات مكافحة العدوى، والسلامة والصحة المهنية، وأمن وسلامة الغذاء، وكذلك مراجعة نظم ووثائق الجودة داخل المستشفى.

كانت مستشفى المنصورة الجامعى قد بدأت فى إجراءات التأهيل للجودة تنفيذا للخطة الإستراتيجية لجامعة المنصورة، و فى إطار رؤية مصر ٢٠٣٠، و توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الإهتمام بصحة المواطن المصري و بناء منظومة صحية قوية تقدم خدمات صحية متميزة للمواطنين.

كونت المستشفى فريق متكامل للعمل يضم إدارة المستشفى ووحدة ضمان الجودة، وفريق الجودة، وممثلين عن الأطباء والعاملين.

وأشادت الجهة المانحة بإدارة المستشفى و حرصها على الالتزام بالنظم والقواعد من أجل توفير بيئة صحية وخدمات طبية على أعلى مستوى تلبى أقصى درجات الرضا والراحة والأمان للمرضى.

من جانبه توجه الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس الجامعة بالتهنئة لإدارة المستشفى و لجميع العاملين من أعضاء هيئة التدريس و الكادر الطبي و الإدارى على هذا الإنجاز و النجاح الكبير، مؤكدا دعمه الكامل و الدائم لاحتياجات قطاع المستشفيات بالجامعة حرصا على تحقيق مزيد من التميز فى تقديم الخدمات الطبية، و استمرارا لصدارة الجامعة كعاصمة للطب فى مصر، و تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين فى دلتا مصر وكافة أنحاء الجمهورية.

وقال خاطر إن هذا الاعتماد هو بمثابة تأكيد لجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، ونقطة إنطلاق للمضى قدما فى الإتجاه نحو الحصول على إعتماد الجودة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAAR، كما يعكس إلتزام المستشفى بتطبيق معايير الجودة الشاملة و الصحة و السلامة المهنية و سلامة الغذاء من أجل توفير بيئة آمنة للمرضى و لجميع العاملين بالمستشفى.

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