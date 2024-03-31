رئيس جامعة المنصورة يجتمع بإدارة الوافدين لبحث زيادة الدارسين

عقد الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة اليوم الأحد، اجتماعاً مع إدارة الطلاب الوافدين، عقب اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد من مجلس الجامعة واستعراض ملف الطلاب الوافدين، ومناقشة خطة إدارة الوافدين خلال الفترة القادمة.

تناول اللقاء عرض لبعض الأمور التنظيمية والإجرائية للعمل على توفير المزيد من الرعاية للطلاب الوافدين ، و وضع خطة لجذب أعداد أكثر من الطلاب الجدد .



حضر الاجتماع الدكتور المعتصم بالله مصطفى، المشرف العام على إدارة الوافدين ، الدكتورة شيماء عبد الوهاب ، الدكتور أحمد صالح، نائب المشرف العام ، محمد النجار مدير مكتب الوافدين ، الدكتور علياء عبد العال مدير إدارة شئون الطلاب الوافدين، هانى السيد سعد، منسق الشئون الاجتماعية ، ا سمر صلاح منسق شئون الرعاية الصحية .



جرى خلال الاجتماع عرض خطة إعادة هيكلة إدارة الوافدين متضمنة : استحداث إدارات جديدة لخدمة الطلاب الوافدين ، مناقشة الخطط والسياسات المستقبلية لجذب الطلاب الوافدين ، في إطار رؤية الجامعة لتطوير إدارة الوافدين و الخدمات المقدمة



و أكد الدكتور شريف يوسف خاطر ، أن الاهتمام بالطلاب الوافدين يأتي على رأس أولويات جامعة المنصورة ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، و فى ضوء إستراتيجية مصر 2030 ، والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي و البحث العلمي و التى حرصت على الاهتمام بملف الطلاب الوافدين من خلال وضع المؤسسات التعليمية والبحثية المصرية في مصاف نظيراتها الدولية، و جعل مصر مركزًا إقليميًا و دوليًا لجذب الطلاب الوافدين من كافة أنحاء العالم ، بما ينعكس على العملية التعليمية والقدرة التنافسية الدولية للتعليم المصري في جميع أنحاء العالم ، و تحت مظلة مبادرة "ادرس في مصر" و التي أطلقتها وزارة التعليم العالي و البحث العلمي ، باعتبار الطلاب الوافدين هم سفراء لمصر فى بلادهم و يمثلوا قوة تسويقية كبيرة لها فى دول العالم.



وأكد خاطر على حرص على الجامعة على توفير كافة سبل الدعم للعمل على تطوير منظومة الطلاب الوافدين ، والاهتمام بالخدمات المقدمة لهم ، مضيفاً أن جامعة المنصورة تشهد نقلة نوعية في استحداث عدد كبير من البرامج التعليمية بهدف مواكبة التطورات العالمية في مجال التعليم الجامعي .



من جانبه قال الدكتور المعتصم بالله مصطفى، أن إدارة الوافدين ستعمل خلال الفترة القادمة على وضع آليات حديثة لتطوير منظومة الوافدين لرفع مستوى الخدمات التعليمية ، وتيسير إجراءات القبول والتسجيل كما ستعمل على تعزيز الدعم الأكاديمي والاجتماعي، بالإضافة إلى تعزيز توفير فرص التفاعل الثقافي والترفيهي والتي تسهم في تعزيز التواصل والتعاون بين الطلاب.