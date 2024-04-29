«أحمد حماد»: نرحب بمشاركة القطاع الخاص لتقديم خدمات «التأمين الصحى الشامل»

أكد الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية للسياسات والنظم الصحية، أن الهيئة ذراع الدولة فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بكافة محافظات الجمهورية، وقد لاقت المرحلة الأولى فى تطبيقها نجاحا كبيرا فى تقديم الخدمات الطبية بجودة عالمية.

جاء ذلك على هامش افتتاح فعاليات ورشة عمل «وضع أطر مؤسسية لمشاركة القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل» وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.

أوضح حماد، فى تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز» أن مشاركة القطاع الخاص فى تقديم الخدمات الطبية للمواطنين ضمن المنظومة، هو ما تنادى به هيئة الرعاية الصحية منذ انطلاقها، نظرا لأن القطاع الصحى الخاص شريك أصيل ومهم فى تقديم الخدمات الطبية وبجودة تنافسية مع هيئة الرعاية الصحية.

يشار إلى أن فعاليات ورشة العمل التي والتى تستمر خلال الفترة من (28-30) إبريل الجاري، تتضمن جلسات نقاشية وحوارية بين ممثلين عن منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة والسكان،وممثلين عن هيئة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى كافة الجهات المنوطة بتقديم وتطوير الخدمات الصحية، بهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي، ووصولًا لتحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.