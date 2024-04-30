الملك تشارلز يستأنف مهامه العامة بزيارة مركز لعلاج السرطان في لندن

استأنف العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث مهامه العامة، اليوم الثلاثاء، بزيارة مركز لعلاج مرضى السرطان في العاصمة لندن.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الملك تشارلز وصل برفقة زوجته الملكة كاميلا إلى "مركز ماكميلان للسرطان" بمستشفى الكلية الجامعية بوسط لندن، وذلك في أول ظهور علني بارز له منذ تشخيص إصابته بالسرطان.

وبخلاف حضوره لقداس عيد الفصح بكنيسة سانت جورج في قلعة وندسور في 31 من مارس الماضي، ظل الملك تشارلز بعيدا عن الفعاليات والأحداث العامة منذ الإعلان عن إصابته بالسرطان في أول شهر فبراير الماضي.

جدير بالذكر أن قصر باكنجهام كان قد أعلن، الجمعة الماضية، أن الملك تشارلز سيعود إلى استئناف مهامه العامة الأسبوع المقبل، للمرة الأولى منذ تشخيص إصابته بالسرطان، وذلك في ظل ما أحرزه من تقدم جيد في العلاج وفترة من التعافي.