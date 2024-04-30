حال إلغاء الدوري.. مفاجأة في الفرق المصرية المشاركة بالبطولات القارية

الثلاثاء 30/أبريل/2024 - 01:40 م

أصبحت مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، مهددة بالإلغاء، بعدما تم تغيير موعد نهاية الموسم الحالي للدوري المصري الممتاز لكرة القدم، والذي كان مقرر انتهائه 30 يوليو المقبل، إلا أن تأجل المباريات جعل الأمر صعب في تحديد موعد لنهاية مسابقة الدوري.

وقال مصدر داخل رابطة الأندية، إن هناك اتجاه كبير داخل الرابطة لإلغاء الدوري هذا الموسم بسبب ضيق الوقت، مشيرًا إلى أن ضيق الوقت يعمل على تلاحم المواسم وهو مايؤثر بالسلب على أداء المنتخب الوطني في الفترة المقبل.

وأضاف المصدر، أن هناك اتجاه لاتخاذ آراء الأندية قبل اتخاذ هذا القرار خاصة وأن هناك بعض الصعاب في تنفيذ القرار بسبب الفرق الصاعدة من القسم الثاني، مؤكدا أن هناك دراسة كاملة تعمل عليها الرابطة في الفترة الحالية.

وكانت رابطة الأندية أجلت الدوري بسبب ارتباط الأندية المصرية بالمشاركة الأفريقية، إضافة إلى توقف الدوري بعد آخر مباراة يوم 12 مارس الماضي، قبل توقف الأجندة الدولية الأول بناء على طلب حسام حسن المدير الفني للمنتخب، قبل أن يطلب بتوقف الدوري في 27 مايو المقبل توقف دولي

وأوضح المصدر، أنه في حال إلغاء المسابقة سيتم تأهل الأهلي وبيراميدز إلى دوري أبطال أفريقيا والزمالك فيوتشر بناء عن المشاركة في النسخة الحالية، باعتبارهم أنهم كانوا الأكثر حصولا على النقاط.

وتنص لائحة الاتحاد الافريقي لكرة القدم على :" الاتحادات التي لم تستطع إكمال الموسم واعتبرت أن هذا الموسم ملغيًا تمامًا ولم يتم احتسابه، سيُطلب من الاتحادات اختيار أحد المعايير المذكورة لتحديد ممثليهم وكاف له الحق إما يوافق أو يرفض المعايير المختارة".