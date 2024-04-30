"رقبتي ليك يا صاحبي".. أحمد السقا يوجه رسالة لكريم عبد العزيز

عبر النجم أحمد السقا عن حبه واعتزازه بصداقته للنجم كريم عبد العزيز من خلال نشره لصوره تجمعهما .

وكتب أحمد السقا عبر صفحته بموقع فيس: "قاعد وصاحي بدري ولقيت نفسي عايز أقول كلمة في حق أجمل وأجدع صاحب قابلته في حياتى من وإحنا عيال صغيرين أنا كنت عايش في شارع شهاب وهو عايش في العجوزة، والقدر ربطنا ببعض ومن يومها وإحنا أكتر من الإخوات وربنا يخلينا لبعض لأنه بجد راجل وجدع ومتربى وابن ناس وطول عمرنا مابنقولش لبعض غير إزيك يا صاحبى… عامل إيه يا صاحبى… أو مبروك يا صاحبي".

وأضاف: “وحقك عليا إنى أقولك ربنا يخليك ليا يا صاحبى.. صاحبى وأخويا اللى بجد كريم عبد العزيز، رقبتى ليك يا صاحبى…. كلمة حق فى حقك يا صاحبى…ملحوظة عشان الناس اللى بتصطاد في الميه العكرة دي الصورة اللى كريم كسب بيها جوى أورد وفى كل الحالات صاحبى قمر”.

يذكر أن النجمين كريم عبد العزيز وأحمد السقا شاركا خلال الماراثون الدرامى الرمضانى ٢٠٢٤ بعملين حيث شارك عبد العزيز فى بطولة مسلسل الحشاشين من إخراج بيتر ميمي وبطولة فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد.

بينما شارك السقا فى بطولة مسلسل العتاولة هو وطارق لطفي ومي كساب وباسم سمرة وزينة، ومن إخراج أحمد خالد موسى.