مع بداية الدورة النقابية الجديدة.. رئيس "الضرائب" السابق مستشارًا لأطباء الأسنان وبدون أجر

عقد الدكتور إيهاب هيكل نقيب عام أطباء الأسنان، ونائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية اجتماعا في اول يوم عمل في الدورة النقابية الجديدة، مع فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب السابق، وتم الاتفاق على أن يكون مستشارًا ضريبيًا للنقابة والأطباء، وبدون مقابل.

وتم الاتفاق على أن يكون هناك لقاء شهري أونلاين مع الأطباء للإجابة عن تساؤلاتهم، وسيتم نشر جوجل فورم لاستقبال الأسئلة مسبقا قبل كل لقاء.

ووجهت النقابة العامة الشكر للدكتور فايز الضباعني علي قبوله التعاون مع النقابة بدون مقابل لخدمة أطباء الأسنان.

وكانت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء الأسنان 2024، قد أعلنت أمس، فوز الدكتور إيهاب هيكل بمنصب النقيب العام لأطباء الأسنان لدورة نقابية ثانية.