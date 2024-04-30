"كنت بدافع عن نفسي".. تجديد حبس متهم بقتل شاب في دار السلام

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس متهم بقتل شاب، وآخر متهم بالتشاجر ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

جاء في تحقيقات النيابة نشوب مشاجرة بيع بائعين متجولين في الشارع، وآخر بائع إكسسوارات، نتج عنها وفاة إحداهما بطلق خرطوش.

وقال المتهم، إنه تشاجر مع المجني عليه وآخر بسبب تعديهم على منزله وافتراش الشارع أمامه، فقاما بالتعدى عليه بسلاح أبيض، فدافع عن نفسه، وإطلاق عيار خرطوش أصاب أحدهما وأرداه قتيلًا.

وجاء في مادة الجثة أن المجني عليه مصاب بطلق خرطوش افترض جسده، وأدى إلى وفاته.

وأمرت النيابة بحبس المتهم بقتل المجني عليه، بتهمة التشاجر والقتل، وحيازة سلاح غير مرخص، كم أمرت بحبس آخر بتهمة التشاجر وحيازة سلاح أبيض.

تلقى قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بوجود مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين حدوث المشاجرة بين ("شخصين" أحدهما توفى متأثراً بإصابته برش خرطوش بالجسم)، و(مالك فرش إكسسوارات) بدائرة القسم لقيام الأخير بافتراش بضاعته أمام مسكن أحدهما، حيث قاما بالتعدى عليه بسلاح أبيض فقام الأخير بإطلاق عيار خرطوش مما أسفر عن إصابة أحدهما ووفاته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمَين، وبحوزتهما (فرد خرطوش محلى- سلاح أبيض)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.