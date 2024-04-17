التفاصيل الكاملة لضبط مسكن يدار فى الأعمال المنافية للآداب فى الدقهلية

أسقطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية شبكة لممارسة الرذيلة وأعمال الدعارة تقودها سيدة بمعاونة أخرى داخل شقة سكنية بمنطقة مساكن النفق بمدينة طلخا محافظة الدقهلية وبداخلها 6 سيدات بينهن متهمة فى العديد من القضايا والمطلوب ضبطها لتنفيذ أحكام قضائية بالسجن 120 سنة فضلا عن ضبط رجلين حال ممارستهم الرذيلة بمقابل مادى دون تمييز.

التفاصيل الكاملة لضبط مسكن يدار فى الأعمال المنافية للآداب بالدقهلية:

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات أكدتها التحريات السرية للعقيد أحمد فتح الله، رئيس قسم حماية الآداب بإدارة البحث الجنائية، بقيام "فاطمة.ي.م"،53 عاما، حاصلة على دبلوم تجارة ومقيمة مساكن النفق دائرة مركز طلخا بإدارة مسكنها لممارسة الدعارة والأعمال المنافية للآداب وتسهيل دعارة النسوة الساقطات بمقابل أجر مادي تتقاضاه نظير ذلك .

ضبط مسكن يدار فى الأعمال المنافية للآداب بالدقهلية:

جرى استصدار إذن النيابة العامة وتشكيل مأمورية من ضباط قسم مكافحة جرائم الآداب بقيادة العقيد أحمد فتح الله، وبمداهمة المسكن جرى ضبط كلا من:"نهله.ع.ا"،28 عاما، ومقيمة منية سمنود مركز أجا، حال ممارستها الجنس برفقة "محمد.ع.س"،20عاما، عامل ومقيم قرية ميت أبو الحسين مركز أجا، و"هدى.خ.م"،20عاما، لا تعمل ومقيمة قرية ميت عساس مركز سمنود بمحافظة الغربية، و"محمد.م.ا"،25 عاما، لا يعمل ومقيم ميت عساس مركز سمنود حال ممارستهم الجنس، و"سهير.ف.إ"،55عاما، لا تعمل ومقيمة مركز طلخا، والسابق اتهامها فى القضية رقم 13473 جنح طلخا لسنة 2017 "إدارة مسكن للدعارة"، وإسراء.م.م.ج"،27 عاما، لاتعمل، ومقيمة عزبة صقر مركز السنبلاوين، والسابق اتهامها فى 8 قضايا منها 6 قضايا أداب عامة وقضية سرقة متنوعة و قضية تبديد ، و"رشا.إ.‘.ا"،41 عاما، مطلقة، ومقيمة مدينة المنصورة أول، والسابق ضبطها فى 56 قضية والمطلوب التنفيذ عليها فى أحكام تراوحت 120 عاما بالسجن.

بمواجهة المتهمة الأولى أقرت واعترفت بإدارة مسكنها فى أعمال الدعارة بمقابل مادى دون تمييز بمعاونة المتهمة الخامسة، فيما اقر باقي المتهمين بممارسة أعمال الدعارة.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة والعرض على نيابة طلخا الجزئية التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.