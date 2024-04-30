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الثلاثاء 30 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد يلدغ بايرن ميونخ في الشوط الأول

ريال مدريد وبايرن
ريال مدريد وبايرن ميونخ
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تقدم فريق ريال مدريد الإسباني، على مضيفه بايرن ميونخ الألماني، بهدف دون رد، خلال مجريات الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، في مواجهة كروية حاسمة على ملعب "أليانز أرينا" في ميونخ.

أحرز فينيسيوس جونيور، الهدف الأول للملكي في الدقيقة 24، بعد استغلاله تمريرة رائعة من زميله توني كروس من منتصف الملعب ليتقدم البرازيلي ويسكنها في شباك نوير.

جاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه لونين.

خط الدفاع: ميندي، روديجير، ناتشو، فاسكيز.

خط الوسط: تشواميني، توني كروس، فيدي فالفيردي، بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو.

تأهل ريال مدريد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على مانشستر سيتي بركلات الترجيح بينما صعد بايرن ميونخ بعد تغلبه على أرسنال.

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