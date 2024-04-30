رئيس وزراء بيلاروسيا يزور المتحف القومي للحضارة والأهرامات

في إطار زيارته لمصر، استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط ومنطقة أهرامات الجيزة، اليوم الثلاثاء، رومان جولوفتشينكو رئيس وزراء بيلاروسيا والوفد المرافق له.

خلال زيارته للمتحف القومي للحضارة المصرية، كان في استقباله الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، حيث رحب به والوفد المرافق وقدم لهم نبذة عن الموقع الفريد للمتحف وتاريخه ودوره الثقافي والمجتمعي.

وحرص الدكتور أحمد غنيم على تقديم هدية تذكارية من المتحف لرئيس الوزراء البيلاروسي، فيما اصطحبه الدكتور سيد أبو الفضل المشرف على قاعات المتحف في جولة داخل المتحف شملت قاعات كل من العرض المركزي والمومياوات الملكية والنسيج المصري، وقدم لهم شرحًا وافياّ عن المتحف وتاريخ إنشائه وما يضمه من مقتنيات أثرية فريدة تحكي تاريخ الحضارة المصرية العريقة على مر العصور.

خلال الجولة، أعرب جولوفتشينكو عن إعجابه بالمتحف، والذي يبرز مكانة مصر الحضارية من خلال الكنوز الأثرية المعروضة به والتي تكشف عن تطور الحياة المصرية والتراث المصري عبر العصور، وأسلوب عرضها المتميز وخاصة قاعة المومياوات، كما حرص على تدوين كلمة في دفتر زيارات المتحف، أعرب خلالها عن امتنانه لحسن الاستقبال داخل المتحف وانبهاره بالحضارة المصرية العريقة.

وفي أهرامات الجيزة استقبل جولوفتشينكو مدير عام منطقة آثار الهرم أشرف محيي الدين والذي اصطحبه في جولة بالمنطقة الأثرية، تضمنت الهرم الأكبر من الداخل، ومنطقة البانوراما وتمثال أبو الهول، قام خلالها بشرح تاريخ المنطقة الأثرية وطريقة نحت تمثال أبو الهول.



ووجه جولوفتشينكو العديد من التساؤلات عن طريقة بناء الهرم الاكبر وتاريخ الملك خوفو، كما حرص على التقاط الصور التذكارية بالمنطقة الأثرية تخليدا لهذه الزيارة.



IMG-20240430-WA0010

IMG-20240430-WA0019

IMG-20240430-WA0011

IMG-20240430-WA0012