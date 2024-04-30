رئيس موازنة البرلمان: دعم رغيف الخبز ليصل لمستحقيه أمن قومي







قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه تم تخصيص حوالي 125 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز في موازنة 2024-2025، مقابل 91 مليار جنيه في العام المالي الحالي 2023/2024.

وأشار الفقي في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، الى إن مخصصات دعم رغيف الخبز في الموازنة الجديدة تغطي نحو 70 مليون مواطن، إذ يمس هذا الدعم ووصوله لمستحقيه السلام الاجتماعي أمن قومي بالنسبة للدولة، فتتحمل الدولة فارق تكلفة إنتاج رغيف الخبز والذي يشتريه المواطن بـ5 قروش، بينما تقف تكلفته الفعلية بنحو 125 قرش للرغيف الواحد.



وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه من المقرر دعم السلع التموينية بما فيها رغيف الخبز 134 مليار جنيه، كما يبلغ دعم والمواد البترولية بنحو 154 مليار جنيه، مقابل 119 مليار في موازنة العام المالي الحالي 2023/2024، ودعم الأنشطة الصناعية بـ17.5 مليار جنيه، كما تستهدف الحكومة في العام المالي الجديد زيادة الدعم المتعلق بالجانب الاجتماعي والدعم النقدي (معاش الضمان الاجتماعي، وتكافل وكرامة) حيث تم تخصيص 40 مليار جنيه بموازنة 2024/2025.

وتابع: كما تستهدف دعم التأمين الصحي والأدوية العلاج لغير القادرين على نفقة الدولة، بجانب دعم الإسكان الاجتماعي، وذلك بهدف تخفيف حدة الغلاء والتضخم.