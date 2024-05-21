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الثلاثاء 21 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

نقابة العلاج الطبيعي تخاطب "التضامن" بخصوص كيان وهمي يجري العديد من المخالفات

الدكتور سامي سعد
الدكتور سامي سعد النقيب العام للعلاج الطبيعي
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خاطب النقيب العام للعلاج الطبيعى، الدكتور سامى سعد،  وزير التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج ، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كيان وهمى، أجرى العديد من المخالفات خلال الفترة الماضية، من بينها عمل دورات تدريبية طبية، إصدار كارنيهات، فتح عيادات.

وأوضح نقيب العلاج الطبيعي  في خطابه، إنه تلاحظ في الآونة الأخيرة مجموعة من الأدعياء والدخلاء على مهنة العلاج الطبيعى من خريجي التربية الرياضية يسمون أنفسهم "اللجنة النقابية العمالية للإصابات والعلاج الحركى"، لافتا إلى أن تلك اللجنة صدر منها العديد من المخالفات الجسمية منها عمل دورات تدريبية طبية، إصدار كارنيهات، فتح عيادات، فضلا عن إقامة كيان غير رسمي يحمل اسم جمعية.

وطالب الدكتور سامي سعد، من وزيرة التضامن الاجتماعى إفادة النقابة بهذا الكيان الوهمى، إن كان مُسجل وله رقم إشهار بالوزارة من عدمه، ليتسنى للنقابة اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، مؤكدا ثقته من أن الوزيرة لن تدخر جهدا إلا وسوف تبذله من أجل حماية المرضى من الأدعياء والدخلاء.

نقابة العلاج الطبيعي وزارة التضامن الاجتماعي كيان وهمي