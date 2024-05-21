مسرح قصر ثقافة قنا يعرض "العشق والعشاق" و"سولارا" ضمن الموسم الجديد

شهد قصر ثقافة قنا، العرض المسرحي "العشق والعشاق" لفرقة بيت ثقافة كوم امبو المسرحية التابع لفرع ثقافة أسوان، ضمن عروض الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة بإقليم جنوب الصعيد الثقافي، في إطار برامج وزارة الثقافة.

أحداث العرض عن مسرحية "روميو وجوليت" لوليم شكسبير، حول صراع بين قبيلة العزايزة وقبيلة المناصرة خلال هذا الصراع ينتج من صُلب العائلتين "عاشقان" وهم "بدور ورحيم" ويخبرنا الشيخ صابر مأذون القرية بأن العاشقين يُقادان إلى مصيرهما المحتوم وهو الموت بسبب هذا الصراع.

العرض إعداد حسام العجوز، ديكور هاني محمد، إبراهيم محمد، استعراضات مصطفى أمين، ألحان عبد المنعم عباس، إخراج شريف النوبي.

وشهد مسرح القصر أيضا العرض المسرحي "سولارا" لفرقة قصر ثقافة حسن فتحي المسرحية بالأقصر، ويدور حول تجارة العبيد في جزيرة بأفريقيا والصراع الدائر بين العبيد وتجار العبيد من أوروبا وأمريكا ومحاولات التحرر من العبودية وحتى تحرير جزيرتهم من تدنيس تجار العبيد.

"سولارا" تأليف محمد الڤيتوري، إخراج مصطفى الشطوي، ديكور وملابس كريم عبد السلام، إعداد واختيارات موسيقية نهلة مصطفى عبد المنعم، بطولة محمد علي، أحمد عبيد، ميرنا ناشد، محمود حسان، يحيى أحمد، بوكمان محمد العزب، مروان أحمد، لمى وائل، أمنه أحمد، عبد الله بكر، تامر أحمد.

قدم العرضان بحضور لجنة التحكيم المكونة من من المخرج المسرحي سمير زاهر، مهندس ديكور محمود حنفى، الناقد محمد علام، وليد فتحي مقرر اللجنة، وهما إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ونفذا بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحي.

وتقدم هيئة قصور الثقافة ١٥عرضا مسرحيا مجانيا لمحافظات إقليم جنوب الصعيد الثقافي، انطلقت السبت الماضي بعروض فرعي ثقافة قنا والأقصر على مسرح قصر ثقافة قنا، وتقدم فرقة قصر ثقافة الأقصر مسرحية "لعبة الخروج " تأليف وإخراج كريم الشاورى، وعرض "أطياف حكاية" لفرقة قصر ثقافة المعنى إخراج محمد موسى.

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