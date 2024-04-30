المغامر المصري يستعد لتحقيق رقم قياسي عالمي جديد والدخول لموسوعة جينيس لتسلق الجبال

وقع الاختيار على المغامر المصرى عمر حجازي من قبل السفارة الأمريكية للمشاركة في البرنامج، الذي تنظمه الحكومة الأمريكية بالشراكة مع جامعة تينيسي لمن لديه من خبرات ونجاحات كبيرة في مجال الرياضة على مستوى متحدي الإعاقة في مصر؛ إذ يستعد المغامر المصري لتمثيل مصر وتحطيم رقم قياسي جديد في موسوعة جينيس، وستقام بولاية شيكاغو يوم الجمعة 3 مايو بالتعاون مع برنامج التوجيه الرياضى العالمي Global sports mentoring program.

ويسعى عمر حجازي لتحطيم رقم قياسي جديد في موسوعة جينيس لتسلق الجبال، حيث سيقوم بالتسلق أكثر من ١٠٠ مترات في الساعة لكسر الرقم القياسي وتحقيق نجاح جديد يضاف لسلسلة نجاحاته، بعدما استطاع السباح المصري دخول التاريخ كأول ذوي إعاقة يعبر خليج العقبة سباحة بساق واحدة وبعد أن حقق رقمين قياسيين عالميين بموسوعة جينيس للأرقام القياسية عن أطول مسافة سباحة بنفس واحد بواقع 48.56 متر، وأطول مسافة سباحة بنفس واحد باستخدام الزعانف بواقع7.76 متر – كلاهما عن تصنيفات البتر الأحادي فوق الركبة.

وأعرب عمر عن سعاته بهذه الفرصة والتحدي والذي يهدف من خلاله الدعوة للسلام في جميع أنحاء العالم وتوصيل رسالته أن من خلال الرياضة يمكن إدراك قيمة الإنسان أيا كان عرقه أو لونه سواء من متحدى الإعاقة أو من الأسوياء بدنيا فبالإنسانية تحيا المجتمعات.

ويهدف البرنامج إلى استخدام الرياضة والأبطال الرياضيين في الدعوة لمجتمع وعالم يجمعه السلام وتقبل الآخر وزيادة الوصول إلى الرياضة والفرص للأشخاص متحدى الإعاقة تحت مظلة الدبلوماسية الرياضية لوزارة الخارجية الأمريكية، ويبرز برنامج التوجيه الرياضي العالمي (GSMP) باعتباره ركيزة أساسية للتطوير المهني للوزارة لتعزيز الاندماج الاجتماعي، كما يشجع على العلاقات ذات المنفعة المتبادلة بين المديرين التنفيذيين الرياضيين الأمريكيين والقادة الدوليين في قطاع الرياضة والتي تؤثر بشكل إيجابي على المجتمعات في جميع أنحاء العالم.