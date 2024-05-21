دراسة حديثة تكشف عواقب تناول بعض المكملات الصحية للرجال

كشفت دراسة طبية حديثة عن عواقب تناول المنشطات الاصطناعية للرجال، حيث يرغب البعض في اكتساب جسم رياضي منحوت خلال فترة زمنية قصيرة دون النظر لما يترتب عليه من أضرار.

فى حين أن هرمون التستوستيرون الاصطناعي قد يحسن مظهرك على المدى القصير إلا أنه لا ينبغي تجاهل عواقبه طويلة المدى على صحتك وهو هرمون منشط يلعب دورا وظيفيا في جميع أعضائنا ولا يقتصر دوره على النمو الجنسي والبلوغ فحسب بل يساعد أيضا على بناء كتلة العضلات الهزيلة والتحكم في نمو العظام ما يحسن القوة والقدرة على التحمل الرياضي و لياقة القلب والأوعية الدموية.

وكشف الدكتور كولين ميتشي نائب رئيس كلية الطب في جامعة سنترال لانكشاير فى تصريحات صحفية له، أن مكملات التستوستيرون قد تؤدي في البداية إلى زيادة الدافع الجنسي ومساعدة الجسم على بناء المزيد من كتلة العضلات وقد يسبب آثار جانبية طفيفة بما في ذلك حب الشباب والصلع الذكوري وتضخم الثدي لدى الرجال وانقطاع الطمث وزيادة شعر الجسم لدى النساء .

وأوضح أن تعاطي المكملات المنشطة قد يحدث تغييرا في نشاط القلب ما يؤدي إلى تضخمه وارتفاع ضغط الدم وقلة مرونة الشرايين وبالتالي زيادة خطر الموت المفاجئ كما يحدث تلف الكبد والكلى بشكل متكرر لدى الأشخاص الذين يستخدمون المنشطات على المدى الطويل.

وتعمل مكملات التستوستيرون على إيقاف التحفيز الطبيعي لهذا الهرمون في الدماغ ما يؤدي إلى قصور الغدد التناسلية حيث تتقلص الأنسجة التي تنتج هرمون التستوستيرون بشكل طبيعي ويؤدي ذلك إلى انخفاض عدد الحيوانات المنوية وحجم الخصية.