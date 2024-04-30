انطلاق فعاليات مؤتمر شباب الباحثين الثاني بكلية التربية الرياضية بجنوب الوادي

شهد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، انطلاق فعاليات مؤتمر شباب الباحثين الثاني والذي تنظمه كلية التربية الرياضية بجامعة جنوب الوادي تحت عنوان (علوم الرياضة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي).

وجاء ذلك بحضور الدكتور عبد الحق سيد عميد كلية التربية الرياضية ورئيس المؤتمر والدكتور أحمد عبد السلام وكيل كلية التربية الرياضية لشئون الدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر والدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة السابق.

وأعرب الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة عن سعادته بتواجده في مثل هذا المؤتمر وإعجابه بعنوان المؤتمر حيث ان صناعة الرياضة كباقي الصناعات تأثرت بالتكنولوجيا وخاصة تقنية الذكاء الاصطناعي؛ إذ أصبحت كل الأبحاث العلمية تتم بفعل نشر الأدوات القائمة على الذكاء الاصطناعي في جميع التخصصات الرياضية وشدد على ضرورة مواكبة كلية التربية الرياضية لكل ما هو حديث في مجال الرياضة.

كما تناول رئيس الجامعة أهمية الذكاء الاصطناعي في المجال الرياضي وأهم التحديات المستقبلية التي تواجه استخدامه في هذا المجال وأوصى بضرورة التوجه نحو المجتمع في مجال التطبيقات الرياضية والاهتمام بهذا الأمر، حيث إن الجامعة بصدد إنشاء برنامج خاص للتربية الرياضية ضمن برامج الجامعة الأهلية .

وأشار الدكتور عبد الحق سيد عميد كلية التربية الرياضية ورئيس المؤتمر، إلى أن هذا المؤتمر يهدف إلى تبادل الخبرات والمعارف العلمية بين الباحثين في قطاع علوم الرياضة والتعرف على أحدث البحوث العلمية لتحقيق التنمية المستدامة وصنع خطة مستقبلية في ضوء تقنية الذكاء الاصطناعي وتكثيف جهود المتخصصين نحو الارتقاء بالبحوث والانتقال من المجال النظري إلى المجال التطبيقي ونشر ثقافة كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي وكيفية التعامل معه للارتقاء بالأداء الرياضي.

وأضاف الدكتور أحمد عبد السلام وكيل كلية التربية الرياضية لشئون الدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر بانه يشارك في هذا المؤتمر 75 باحث مستمع وعشرة أبحاث وأن أهم محاور هذا المؤتمر هي الذكاء الاصطناعي في مجال علوم الصحة الرياضية والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تطوير الرياضة المدرسية واستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الإدارة الرياضية والترويح الرياضي وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مجال التدريب الرياضي وعلوم الحركة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في علم النفس الرياضي وعلم الاجتماع الرياضي.

وشهد افتتاح المؤتمر وكلاء ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بكلية التربية الرياضية وحشد من طلاب الكلية.