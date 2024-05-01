تعليم القاهرة تعلن انطلاق البرنامج الصيفي "أشبال مصر الرقمية"

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة برعاية أيمن موسى مدير المديرية، عن اطلاق البرنامج الصيفي لمبادرتي «أشبال مصر الرقمية-براعم مصر الرقمية».



ومبادرة أشبال مصر الرقمية هي منحة مجانية أطلقتها وزارة الاتصالات بهدف بناء القدرات التكنولوجية وتطوير المهارات الشخصية لطلاب المدارس بكافة أنواعها. ويستمر البرنامج الصيفي ثلاثة أشهر ويستهدف الطلاب من الصف الأول الإعدادي إلى الثالث الإعدادي في عدة محافظات، هي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والدقهلية وأسوان وأسيوط والبحيرة والشرقية والغربية والفيوم والمنوفية والمنيا وبني سويف وبورسعيد ودمياط وسوهاج وقنا وكفر الشيخ.



أما مبادرة براعم مصر الرقمية فتهدف إلى تأهيل الطلاب وبناء مهاراتهم التكنولوجية، بدءً من الصف الرابع إلى السادس الابتدائي في مختلف أنواع المدارس في جميع محافظات الجمهورية. ويستمر البرنامج الصيفي ثلاثة أشهر ويؤهل الطلاب للالتحاق بالمستوى الأعلى في الدفعة الجديدة من المبادرة.



وحول برنامج مبادرة أشبال مصر الرقمية، الرابط الاتي:

https://shorturl.at/vWZ58

ولمعلومات حول برنامج مبادرة براعم مصر الرقمية:

https://shorturl.at/agiIW