حبس 3 عاطلين بتهمة حيازة مواد مخدرة بالسلام

قررت نيابة السلام حبس 3 عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات في حيازة مواد مخدرة وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة .

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات تفيد بقيام 3 أشخاص بحيازة المواد المخدرة وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط كل من عاطل “له معلومات جنائية” بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزته (2 كيلو جرام من مخدر الإستروكس - كمية لمخدر الحشيش – 39 أمبول مخدر – 210 قرص مخدر – فرد خرطوش وطلقة – ميزان حساس)، وشخصين لأحدهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزتهما 1055 قرص مخدر – سلاح أبيض .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.