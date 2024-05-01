رئيس غرفة البحيرة يشارك في منتدى الأعمال المصري البيلاروسي

شارك محمد الشريف، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارة بمحافظة البحيرة، في فعاليات منتدى الأعمال المصري البيلاروسي، الذي عُقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقب جلسة المباحثات الثنائية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

وشدد رئيس غرفة البحيرة على أهمية التعاون بين مصر وبيلاروسيا في المجالات الاقتصادية المختلفة، مشيراً إلى أن البلدين يتمتعان بإمكانيات كبيرة للتعاون في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة. وأشاد الشريف بالعلاقات التاريخية المتميزة بين مصر وبيلاروسيا، مؤكداً حرص الغرفة التجارية بمحافظة البحيرة على تعزيز هذه العلاقات خلال الفترة القادمة .

وأشار الشريف إلى أن محافظة البحيرة تتمتع بموقع جغرافي متميز وموارد طبيعية غنية، مما يجعلها جاذبة للاستثمارات الأجنبية.

وفي هذا الإطار، ناقش الشريف مع نائب السفير البيلاروسي إمكانية التعاون في مشروع البورصة السلعية الذي تقوم الغرفة التجارية بالبحيرة بانشائه. وأبدى الجانب البيلاروسي اهتمامه بالمشروع، وتم الاتفاق على تحديد موعد لزيارة غرفة البحيرة قريباً لاستكمال المباحثات.

واضاف أن منتدى الأعمال المصري البيلاروسي كان فرصة ممتازة لبحث فرص التعاون بين البلدين، وأن الغرفة التجارية بمحافظة البحيرة تُرحب بالتعاون مع الشركات البيلاروسية الراغبة في الاستثمار فى مصر وعلى اتم استعداد لتقديم كافة الدعم والمساندة للشركات البيلاروسية الراغبة في الاستثمار في محافظة البحيرة، وبالأخص في مشروع البورصة السلعية.