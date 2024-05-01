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الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

"حشيش وأفيون وشابو".. حبس عاطل وسيدة لحيازتهما مخدرات بـ2.6 مليون جنيه بالهرم

أرشيفيه
أرشيفيه
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أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس عاطل له معلومات جنائية مسجلة و سيدة، وذلك لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة عقب ضبط كميات من المواد المخدرة بحوزتهما بقيمة مالية بلغت 2.6 مليون جنيه. 
 

وأمرت النيابة بتحريز المضبوطات وعرض عينات منها على المعمل الكيميائي لفحصها واعداد تقرير بشأنها، وطلب صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين.

 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عاطل له معلومات جنائية، وسيدة مقيمين بدائرة قسم شرطة الأهرام بممارسة نشاط إجرامى تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها مُتخذين من دائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وأوضحت التحريات أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما 5 كيلو جرام لمخدر الآيس الشابو– 1 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية من مخدر الأفيون – كمية من الأقراص المخدرة – سيارة – ميزان حساس – أدوات تصنيع مخدر الآيس، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 2،6 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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