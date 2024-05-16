ads
الخميس 16 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

الشرطة الأمريكية تبدأ فض اعتصام الطلاب المحتجين في جامعة "كاليفورينا إيرفاين"

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

فضت الشرطة الأمريكية، اعتصام الطلاب المعتصمين المطالبين بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس، بأن الشرطة اعتقلت عددا من المتظاهرين بعد اقتحام المبنى الذي استولى عليه الطلاب المحتجون في الجامعة.
وأشارت القناة الى أنه لم يصدر أي بيان حتى الآن من إدارة جامعة "كاليفورنيا إيرفاين".
وتتواصل الاحتجاجات الطلابية في الجامعات الأمريكية للمطالبة بوقف الحرب على غزة ووقف أي استثمارات مالية قد تدعم هذه الحرب وسحبها، والعفو عن الطلاب الذين خضعوا لعقوبات بعد المشاركة في الاحتجاجات.

الشرطة الامريكية كاليفورينا إيرفاين