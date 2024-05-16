الشرطة الأمريكية تبدأ فض اعتصام الطلاب المحتجين في جامعة "كاليفورينا إيرفاين"

فضت الشرطة الأمريكية، اعتصام الطلاب المعتصمين المطالبين بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس، بأن الشرطة اعتقلت عددا من المتظاهرين بعد اقتحام المبنى الذي استولى عليه الطلاب المحتجون في الجامعة.

وأشارت القناة الى أنه لم يصدر أي بيان حتى الآن من إدارة جامعة "كاليفورنيا إيرفاين".

وتتواصل الاحتجاجات الطلابية في الجامعات الأمريكية للمطالبة بوقف الحرب على غزة ووقف أي استثمارات مالية قد تدعم هذه الحرب وسحبها، والعفو عن الطلاب الذين خضعوا لعقوبات بعد المشاركة في الاحتجاجات.