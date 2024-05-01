قرار حكومي جديد بشأن مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج

أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، موافقة مجلس الوزراء على تمديد فترة السماح لاستقبال التحويلات المالية لمدة شهر إضافي لمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، للذين واجهوا صعوبات في إتمام الإجراءات في الفترة المحددة سابقًا.

جاء هذا القرار بعد النظر في التحديات التي يواجهها بعض المصريين في دول تشهد نزاعات أو لديها قيود على التحويلات الدولارية.

أكدت وزيرة الهجرة أن الوزارة حرصت على توفير آليات بديلة للتحويل المالي لضمان استفادة جميع المسجلين في المبادرة.

وأوضحت جندي أنه سيكون بمقدور المشاركين استخدام عدة خيارات لإتمام التحويلات خلال الفترة الممتدة، وتشمل الشركات الصرافة بالخارج، خدمات ويسترن يونيون، حسابات الأقارب بالخارج، أو جلب المبالغ نقدًا عبر المنافذ الجوية أو البحرية لإيداعها في حساب المبادرة بالبنك الأهلي المصري.

وختمت جندي تصريحاتها بتأكيدها على التزام الحكومة بدعم المصريين في الخارج وتقديم كافة الخدمات التي تضمن تحقيق أقصى استفادة من هذه المبادرات، مشيرة إلى دور الوزارة الفاعل في تعزيز الروابط بين المصريين بالخارج ووطنهم الأم.