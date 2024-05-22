أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجنود الروس إلى 496 ألفا و370 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم /الأربعاء/، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 496 ألفا و370 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية، وذلك بعدما تم رصد مقتل وإصابة 1300 جنديا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا 7 آلاف و611 دبابة و14 ألفا و721 من المركبات المدرعة و12 ألفا و820 من النظم المدفعية و1077 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و812 من أنظمة الدفاع الجوي و354 طائرة مقاتلة و326 مروحية و26 سفينة حربية، فضلا عن 2090 من المعدات الخاصة وغواصة و17 ألفا و442 من المركبات وخزانات الوقود.

وأعلن قائد القوات الجوية بالجيش الأوكراني ميكولا أوليشوك، اليوم /الأربعاء/، أن القوات الأوكرانية دمرت 24 طائرة روسية دون طيار من طراز "شاهد" حلقت فوق سماء البلاد في مهام قتالية خلال آخر 24 ساعة.

وقال أوليشوك - في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - إنه في ليلة 22 مايو، هاجم الروس أوكرانيا بـ 24 طائرة بدون طيار مقاتلة من طراز" شاهد-131/136" من ثلاثة اتجاهات في بريمورسكو - أختارسك الروسية وكورسك وكيب تشودا في شبه جزيرة القرم".

وأضاف" أن مجموعات إطلاق النار المتنقلة التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية بالتعاون مع وحدات الصواريخ المضادة للطائرات التابعة للقوات الجوية والقوات البرية والطائرات المقاتلة ووحدات الحرب الإلكترونية، شاركت جميعها في صد الهجمات الروسية الأخيرة، ونتيجة لذلك، تم إسقاط 24 طائرة بدون طيار في مناطق أوديسا ميكولايف ودنيبروبتروفسك وخاركيف وزابوروجيا وخيرسون وسومي وأوديسا".