الجيزة تتصدر جائزة الدولة للمبدع الصغير للدورة الرابعة لعام 2024

أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة,رئيس المجلس الأعلى للثقافة، أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير الدورة الرابعة لعام 2024.

وتهدف الجائزة الاكتشاف المبكر للمواهب الصغيرة وتحفيز الطاقات الإبداعية في مجالات الثقافة والآداب والفنون والابتكار، وذلك ضمن الأهداف الإستراتيجية العامة للدولة التى تعمل على بناء الإنسان المصرى وترسيخ هويته، وفاز أبناء تعليم الجيزة بتسعة جوائز من اجمالى اربعه وثلاثون جائزة في العديد من فروع وفئات الجائزة وقيمه كل جائزه أربعون الف جنيها ودرع وشهادة تقدير

*اولا فرع القصة (الفئة العمرية الأولى)

الطالبة/فريدة محمد مجدي مهدي.

*ثانيا فرع الشعر (الفئة العمرية الأولى)

الطالب/أدهم عبد النبي رضا حسن علي.

الطالب/محمد رجب رمضان السيد.

*فرع الشعر (الفئة العمرية الثانية)

الطالب/ساجد محمد عبد الفتاح صالح.

*ثالثا فرع التأليف المسرحي (الفئة العمرية الثانية)

الطالب/عبد الرحمن محمد ماهر عبد الرحمن.

*رابعا فرع العزف(الفئة العمرية الأولى)

الطالب/يوسف أحمد عبد الباقي عبد الغني.

*فرع العزف (الفئة العمرية الثانية)

الطالبة/جني سامر إبراهيم عبد العزيز.

الطالبة/نور عبد الله أسامه عبدالعال.

*خامسا فرع الغناء(الفئة العمرية الثانية)

الطالبة/ إيمان منصور إبراهيم قرقار علي.

بلغ عدد الأطفال المتقدمين للجائزة في دورتها الرابعة لهذا العام من داخل جمهورية مصر العربية، من كل محافظاتها 10455 طفلًا، ومن خارج الدولة 100 طفل، بإجمالي 10555 متقدمًا، في كل مجالات الجائزة "الآداب - الفنون - الإبداع والابتكار"، بواقع 3646 من الذكور، و6909 من الإناث، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين في فرع القصة 790 طفلًا، وفي فرع الشعر 449، وفي فرع التأليف المسرحي 133، وفي فرع الرسم 7546، وفي فرع العزف 87، وفي فرع الغناء 644، وفي فرع التطبيقات والمواقع 450، كما تقدم لفرع الابتكارات العلمية 456"

وتقدم أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وسمية الخطيب وكيل المديرية، بالتهاني لأبناء الجيزة الفائزين مؤكدين على إستمرار الدعم والتحفيز للوصول لغايات الموهوبين فى تحقيق ذاتهم وتأكيد مواهبهم.