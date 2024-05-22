الأمم المتحدة: دخول المساعدات إلى غزة متوقف بسبب إغلاق المعابر

أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، أن دخول المساعدات إلى قطاع غزة متوقف بشكل كبير بسبب إغلاق المعابر.

وقال غريفيث في تصريح لشبكة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء، أجرينا مباحثات إيجابية في الأسبوع الماضي مع الحكومة الإسرائيلية بشأن إيجاد آلية لدخول المساعدات.

وأضاف، طلبنا من الولايات المتحدة تأمين خط تواصل مباشر مع قادة الجيش الإسرائيلي في غزة، مشددا على أن هناك استهداف مباشر من الجانب الإسرائيلي لمؤسسات الأونروا في غزة.

وتابع قائلا: نعتقد أن الحرب في غزة لا زالت بعيدة عن نهايتها، كما نعتقد أن أرقام الضحايا القادمة من غزة دقيقة عكس ما تدعيه إسرائيل.

وأشار غريفيث إلى أن المجاعة قائمة في غزة وهي تقضي على الأطفال أولا، لافتا إلى أننا لا نتعاون مع حماس في غزة بموضوع المساعدات ولا شك أن حماس ارتكبت عملا إرهابيا في 7 أكتوبر.

وشدد غريفيث على ضرورة أن تحكم غزة من قبل الفلسطينين بعد الحرب، منوها إلى أن القانون الدولي لا يجب أن يفرق بين أي طرف متهم بارتكاب جرائم حرب.

ولفت غريفيث إلى أن دور دولة الإمارات إيجابي للغاية في إيجاد تسوية لحكم غزة بعد الحرب، كما أوضح أن ٥ ملايين شخص في السودان مهددين بالمجاعة.