انطلاق مراسم تشييع جثمان الرئيس الإيراني الراحل من جامعة طهران

انطلقت مراسم تشييع جثمان الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ومرافقيه الذين توفوا في حادث تحطم مروحية كانت تقلهم في محافظة "أذربيجان الشرقية" من جامعة طهران باتجاه ساحة الحرية.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء الإيرانية اليوم الإربعاء، بأنه عقب صلاة المرشد الأعلى للثورة الإيرانية آية الله علي خامنئي، على جثمان الرئيس الراحل ومرافقيه، انطلقت مراسم تشييع الجثامين.

وأضافت أنه حضر المراسم ممثلون عن المقاومة الإسلامية في فلسطين، ومن بينهم إسماعيل هنية.

