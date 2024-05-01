بتكلفة 2.2 مليار جنيه.. إنشاء مستشفى جديد في مدينة قوص

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، عن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على إنشاء مستشفى جديدة بمدينة قوص بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 2.2 مليار جنيه، على مساحة 30 ألف متر مربع، وفقاً لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده صباح اليوم بمكتبه لمتابعة عدد من الملفات الخاصة بقطاع الصحة بقنا، وذلك بحضور الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر و عبد اللاه خبير رئيس مركز ومدينة دشنا والدكتورة سمر عاطف مدير ادارة التخطيط والمتابعة بمديرية الصحة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأضاف الداودي، أنه جار استصدار قرار إحلال وتجديد مستشفىات نقادة و الوقف المركزي ، مشيرا إلى أن نسب تنفيذ تطوير مستشفى أبوتشت المركزى بلغت ٨٥ %، وسوف تدخل الخدمة في ٣٠ يونيه المقبل، ومشروع تطوير مستشفى دشنا المركزى بلغت نسبة التنفيذ به ٧٠% .

واوضح الداودى أن مستشفى نجع حمادى العام تعمل الآن بكامل طاقتها التى تقع على مساحة 2800 م2، بطاقة 173 سريرًا، ويحتوى على أقسام (الطوارئ - الأشعة - صيدليات- شبكة الغازات - المطبخ - المغسلة - المشرحة - النفايات - مخازن، قسم الغسيل الكلوى ويضم 31 ماكينة، وقسم العيادات الخارجية ويضم 28 عيادة، وقسم المناظير، وقسم إقامة مرضى بطاقة 20 سرير ومدرسة تمريض وجناح الحروق وغرفة عمليات سريعة، قسم الولادة وقسم الحضانات يضم 1` حضانة مبتسرين، 14 سرير ولادة حديثة وسرير للعزل، وقسم النساء والولادة، وسكن أطباء وقسم الصدر، وقسم إقامة المرضى 51 سرير إقامة تخصصات و2 قاعة تدريب، قسم العمليات يضم 5 غرف عمليات متنوعة، 8 أسرة إفاقة، 2 أسرة تحضير، وقسم التعقيم المركزى والعناية المركزة 11 سرير، سرير عزل.

وشدد محافظ قنا، علي أهمية توفير أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، من خلال تطوير الخدمات الصحية، مشيدا بالدور الذي تقوم به وزارة الصحة والسكان في تحسين جودة الخدمات الطبية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

ونوه بأنّ أجهزة الدولة لا تدخر جهداً في تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تُعد الأولى في دعم وتقديم الخدمة الطبية المتميزة للمواطنين بالريف المصري، والدعم المستمر للقطاع الصحي بالمحافظة، للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.



يذكر انه سبق تشغيل قسم الرعاية المركزة للأطفال بمستشفى فرشوط المركزي الذى يحتوي على 16 سريرا، وقسم الأشعة المقطعية، والذى يضم أحدث جهاز أشعة مقطعية بمستشفيات الصحة بقنا، ويمكنه طباعة 16 شريحة دفعة واحدة؛ وذلك بهدف تطوير الخدمة الطبية بالمستشفيات المركزية، بالإضافة الى قسم العناية المركزة للكبار، بما يسهم بشكل كبير في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى والمترددين، والقضاء على قوائم الانتظار، فضلا عن تشغيل قسم الحضانات بسعة 15 حضانة.